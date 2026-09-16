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Палата представників США розблокувала законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії: коли ухвалять

сенат США
Палата представників США розблокувала законопроєкт про посилення санкцій проти Росії / Depositphotos

Палата представників Конгресу США 15 вересня відкрила шлях до фінального голосування за законопроєкт про санкції проти Росії, який передбачає мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Hill.

За процедурне рішення, яке дозволяє перейти до дебатів і подальшого голосування за документ, проголосували 214 конгресменів, проти — 211. Вирішальними стали голоси демократів Джареда Голдена та Марі Глюзенкамп Перес, які підтримали просування законопроєкту всупереч позиції більшості своєї фракції.

Фінальне голосування щодо самого закону відбудеться у середу, 16 вересня, повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу.

Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії 

Законопроєкт, над яким працював покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, надає президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати мита проти держав, які продовжують купувати російські нафту та газ. Документ також передбачає розширення персональних санкцій, обмеження проти іноземних постачальників і російського «тіньового флоту», заборону нових американських інвестицій у Росію та посилення експортних обмежень.

Документ також надасть Трампу можливість запроваджувати візові обмеження та блокувати активи Володимира Путіна, окремих російських військових командирів, а також "будь-яких іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію" російським військовим.

Крім того, законопроєкт дозволить США підвищити до 500% мита на товари з Росії та країн, які "свідомо здійснюють обмін російським ураном і нафтопродуктами".

Частина демократів виступає проти нинішньої редакції документа. Вони підтримують посилення тиску на Росію, але вважають проблемним розширення повноважень Трампа щодо запровадження мит. За їхніми словами, законопроєкт також не зобов’язує президента автоматично застосовувати передбачені санкції.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану.За проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Документ передбачає посилення економічного тиску на країни, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

Автор:
Світлана Манько

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