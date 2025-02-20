Паромами "Укрзализныци" будут возить грузы из Китая в Европу

Через Украину планируют направить часть грузов, следующих по коридору Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соединяющего Китай с Европой.

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофей Мураховский, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что УЗ уже полгода задействована в этом логистическом проекте. Как один из шагов по его реализации планируется зарегистрировать в Казахстане компанию UZ Cargo East для работы по коридору из Китая в Европу через Украину. Это решение уже согласовано наблюдательным советом УЗ.

Мураховский рассказал, что для перевозок будут использоваться паромы "Герои Плевны" и "Герои Шипки", которые УЗ хотела передать Фонду госимущества Украины как непрофильные активы. Они будут перевозить контейнерные поезда из каспийских портов в Баку, затем из грузинского порта Поти в Одессу. Оттуда грузы будут отправляться в Европу.

Отметим, два парома — "Герои Плевны" и "Герои Шипки" — УЗ получила как актив в 2015 году. До этого судна арендовала у Украины компания Ukrferry.

"Мы станем оператором не только железнодорожных перевозок, но и морских. Конечная цель — создать такой коридор, который из Китая в Европу будет предоставлять услуги нашим клиентам под ключ", — подчеркнул Мураховский.

Он добавил, что проект нового транснационального транспортного мультимодального коридора имеет поддержку со стороны правительств Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии.

Мураховский отказался назвать ориентировочные сроки запуска проекта, однако добавил, что паромы смогут транспортировать минимум два контейнерных поезда в сутки, что позволит значительно нарастить грузооборот между Китаем и Европой.

Напомним, по итогам 2024 года "Укрзализныця" увеличила интермодальные контейнерные перевозки в пределах Украины на 28% до 258,18 тысяч двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, TEU).

Транскаспийский международный транспортный маршрут

С 2012 года объемы торговли между Европейским Союзом и Центральной Азией выросли почти на 40%, но нападение России на Украину и наложенные на агрессора санкции внесли существенные изменения в транспортно-логистические связи Евразии.

В этом контексте Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) приобрел новое значение и перспективы.

Транскаспийский международный транспортный путь или "Средний коридор" лежит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее через Черное море в Европу. Проект был начат 10 лет назад.

Первоначально инициаторами ТМТМ были 3 страны, точнее их железнодорожные администрации – Казахстан, Азербайджан и Грузия, а уже сегодня насчитывает 25 участников, представляющих 11 стран.

Транскаспийский международный транспортный маршрут предлагает морские и железнодорожные перевозки. Это делает его универсальным и адаптированным к разным видам грузов. Маршрут включает более 10 тысяч километров железнодорожных сетей, 10 морских портов, 70 тысяч единиц подвижного состава. По сравнению с Северным коридором Транскаспийский предлагает более экономичный и быстрый торговый маршрут, сокращая расстояние на 2000 километров. По мнению экспертов, потенциал маршрута составляет 10 млн тонн грузов и до 200 тыс. контейнеров в год.

В 2022 году объем перевозок по этому коридору вырос до 1,5 млн тонн, что свидетельствует о его растущей популярности.