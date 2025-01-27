"Укрзализныця" в 2024 году нарастила контейнерные перевозки на 28%: какова их структура

По итогам 2024 года "Укрзализныця" увеличила интермодальные контейнерные перевозки в пределах Украины на 28% до 258,18 тысячи двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, TEU). Об этом со ссылкой на данные госкомпании сообщает GMK Center.

В довоенном 2021 году этот объем составил 279,79 тысячи ДФЭ (вырос на 14% к предыдущему году), в 2022 – 150,06 тысячи ДФЭ (падение на 46%), в 2023 – 201,26 тысячи ДФЭ (рост на 34%). Таким образом, рост перевозок данного типа в 2024 году численно был больше, относительный прирост все же замедлился.

В частности, перевозка импортных грузов за прошлый год составила 55,59 тысячи ДФЭ, грузов на экспорт – 162,72 тысячи, во внутреннем сообщении – 38,68 тысячи, транзитные перевозки – 1,19 тысячи ДФЭ.

46% объема, или 101,8 тысячи ДФЭ, пришлось на зерновые грузы (этот показатель вырос на 17,9%). Долю 20%, или 43,04 тысячи ДФЭ, имели перевозки черных металлов (рост на 42,3%). В свою очередь, перевозки жмыха упали на 20,1% до 19,29 тысячи ДФЭ (9% в общем объеме), а подсолнечного масла — на 8,7% до 16,63 тысячи ДФЭ (8% объема).

Напомним, что общий объем перевезенных УЗ грузов в 2024 году вырос на 17,9% до 174,9 миллиона тонн. В частности, в экспортном сообщении было перевезено 84,67 миллиона тонн (рост на 51,2%), а в импортном – 9 ,63 миллиона тонн (+40,9%) Внутренние перевозки сократились на 5,5% до 80,2 миллиона тонн.

В частности, перевозка железной руды на экспорт увеличилась по сравнению с 2023 годом в 1,7 раза до 33 миллионов тонн, а черных металлов — на 13,7% до 5,17 миллиона тонн. При этом в УЗ прогнозируют сокращение общего объема грузоперевозок в 2025 году примерно на 10 миллионов тонн.

Отметим также, что весной 2023 года "Укрзализныця" ввела сервис интермодальных перевозок в страны Европы, объединяющий перевозки контейнерных, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лески". Год назад УЗ заявляла, что планирует стать лидером интермодальных перевозок, сообщая о достижении в 2023 году показателя в 102 тысячи контейнеров.