"Укрзалізниця" в 2024 році збільшила контейнерні перевезення на 28%: яка їхня структура

За підсумками 2024 року "Укрзалізниця" збільшила інтермодальні контейнерні перевезення в межах України на 28% до 258,18 тисячі двадцятифутових еквівалентів (ДФЕ, TEU). Про це з посиланням на дані держкомпанії повідомляє GMK Center.

У довоєнному 2021 році цей обсяг становив 279,79 тисячі ДФЕ (виріс на 14% до попереднього року), у 2022 – 150,06 тисячі ДФЕ (падіння на 46%), у 2023 – 201,26 тисячі ДФЕ (ріст на 34%). Таким чином, хоч зростання перевезень такого типу в 2024 році чисельно було більшим, ніж у 2023-му, відносний приріст все ж сповільнився.

Зокрема, перевезення імпортних вантажів за минулий рік становило 55,59 тисячі ДФЕ, вантажів на експорт – 162,72 тисячі, у внутрішньому сполученні – 38,68 тисячі, транзитні перевезення – 1,19 тисячі ДФЕ.

46% обсягу, або 101,8 тисячі ДФЕ, припало на зернові вантажі (цей показник зріс на 17,9%). Частку 20%, або 43,04 тисячі ДФЕ, мали перевезення чорних металів (ріст на 42,3%). В свою чергу, перевезення макухи впали на 20,1% до 19,29 тисячі ДФЕ (9% в загальному обсягу), а олії - на 8,7% до 16,63 тисячі ДФЕ (8% обсягу).

Нагадаємо, що загальний обсяг перевезених УЗ вантажів у 2024 році зріс на 17,9% до 174,9 мільйона тонн. Зокрема, в експортному сполученні було перевезено 84,67 мільйона тонн (ріст на 51,2%), а в імпортному – 9,63 мільйона тонн (+40,9%). Внутрішні перевезення скоротились на 5,5% до 80,2 мільйона тонн.

Зокрема, перевезення залізної руди на експорт збільшилися порівняно з 2023 роком у 1,7 раза до 33 мільйонів тонн, а чорних металів - на 13,7% до 5,17 мільйона тонн. При цьому в УЗ прогнозують скорочення загального обсягу вантажоперевезень в 2025 році приблизно на 10 мільйонів тонн.

Зазначимо також, що навесні 2023 року "Укрзалізниця" запровадила сервіс інтермодальних перевезень до країн Європи, який об’єднує перевезення контейнерних, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу "Ліски". Рік тому УЗ заявляла, що планує стати лідером інтермодальних перевезень, повідомляючи про досягнення в 2023 році показника у 102 тисячі контейнерів.