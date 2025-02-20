Поромами "Укрзалізниці" возитимуть вантажі з Китаю до Європи

Через Україну планують спрямувати частину вантажів, які рухаються коридором Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), що з'єднує Китай з Європою.

Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що УЗ вже півроку задіяна в цьому логістичному проєкті. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East для роботи по коридору з Китаю до Європи через Україну. Це рішення вже погоджено наглядовою радою УЗ.

Мураховський розповів, що для перевезень використовуватимуться пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки", які УЗ хотіла передати Фонду держмайна України як непрофільні активи. Вони перевозитимуть контейнерні потяги з каспійських портів до Баку, потім - з грузинського порту Поті до Одеси. Звідти вантажі вирушатимуть до Європи.

Зазначимо, два пороми — "Герої Плевни" та "Герої Шипки" — УЗ отримала як актив у 2015 році. До того судна орендувала в України компанія Ukrferry.

"Ми станемо оператором не лише залізничних перевезень, а ще й морських. Кінцева мета - створити такий коридор, який з Китаю до Європи надаватиме послуги нашим клієнтам під ключ", - підкреслив Мураховський.

Він додав, що проєкт нового Транснаціонального транспортного мультимодального коридору має підтримку з боку урядів Китаю, Казахстану, Азербайджану, Грузії.

Мураховський відмовився назвати орієнтовні строки запуску проєкту, однак додав, що пороми зможуть транспортувати мінімум два контейнерних потяги на добу, що дасть можливість значно наростити вантажообіг між Китаєм і Європою.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року "Укрзалізниця" збільшила інтермодальні контейнерні перевезення в межах України на 28% до 258,18 тисячі двадцятифутових еквівалентів (ДФЕ, TEU).

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут

З 2012 року обсяги торгівлі між Європейським Союзом і Центральною Азією зросли майже на 40%, але напад Росії на Україну та санкції, накладені на агресора, внесли суттєві зміни в транспортно-логістичні зв'язки Євразії.

У цьому контексті Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ) набув нового значення та перспектив.

Транскаспійський міжнародний транспортний шлях або "Середній коридор" пролягає через Китай, Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію, Туреччину і далі через Чорне море до Європи. Проєкт було започатковано 10 років тому.

Спочатку ініціаторами ТМТМ були 3 країни, точніше їх залізничні адміністрації – Казахстан, Азербайджан та Грузія, а вже сьогодні налічує 25 учасників, які представляють 11 країн.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут пропонує морські та залізничні перевезення. Це робить його універсальним та адаптованим до різних видів вантажів. Маршрут охоплює понад 10 тисяч кілометрів залізничних мереж, 10 морських портів, 70 тисяч одиниць рухомого складу. Порівняно з Північним коридором, Транскаспійський пропонує більш економічний та швидкий торговий маршрут, скорочуючи відстань на 2000 кілометрів. На думку експертів, потенціал маршруту становить 10 млн тонн вантажів і до 200 тис.контейнерів на рік.

У 2022 році обсяг перевезень цим коридором зріс до 1,5 млн тонн, що свідчить про його зростаючу популярність.