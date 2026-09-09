Patriot, 95 тысяч дронов и снаряды: что Украина получит после "Рамштайна"

По итогам 36-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили новые взносы в противовоздушную оборону, беспилотные системы и поставки боеприпасов. Великобритания, в частности, планирует передать Украине еще 95 тыс. дронов до конца года.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Во время заседания министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпат впервые представили партнерам "План войны", по которому действуют Силы обороны Украины.

По результатам встречи девять стран объявили о новых поставках или финансировании:

Германия — новые поставки ракет-перехватчиков в системы Patriot и самолеты F-16, а также закупки дронов;

Великобритания - £100 млн на американское вооружение через PURL, дополнительные 95 тыс. дронов до конца года и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности, профинансированных другими странами;

Нидерланды - $300 млн на проект "Линия дронов" и 300 ракет для противодействия беспилотникам;

Эстония – продолжение военной поддержки в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП;

Норвегия – ранее объявленный пакет на $200 млн для закупки ракет Patriot;

Испания — €2 млн на топливо через Агентство по поддержке и поставке НАТО, а также ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы;

Литва - $10 млн на механизм PURL;

Польша — новый пакет на €50 млн, в который войдут, в частности, средства ПВО;

Швеция — пакет на $28 млн, половину которого направят в PURL.

Напомним, по итогам 35-го заседания "Рамштайна" партнеры объявили около $4 млрд новой помощи Украине. Около $1 млрд через PURL тогда направили на ракеты PAC-3 для систем Patriot.