Patriot, 95 тисяч дронів і снаряди: що Україна отримає після "Рамштайну"

За підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери оголосили нові внески у протиповітряну оборону, безпілотні системи та постачання боєприпасів. Велика Британія, зокрема, планує передати Україні ще 95 тис. дронів до кінця року.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Під час засідання міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уперше представили партнерам "План війни", за яким діють Сили оборони України.

За результатами зустрічі дев'ять країн оголосили про нові поставки або фінансування:

Німеччина — нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів;

Велика Британія — £100 млн на американське озброєння через PURL, додаткові 95 тис. дронів до кінця року та десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності, профінансованих іншими країнами;

Нідерланди — $300 млн на проєкт "Лінія дронів" та 300 ракет для протидії безпілотникам;

Естонія — продовження військової підтримки у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП;

Норвегія — раніше оголошений пакет на $200 млн для закупівлі ракет Patriot;

Іспанія — €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, а також ракети для ППО й артилерійські боєприпаси;

Литва — $10 млн на механізм PURL;

Польща — новий пакет на €50 млн, до якого увійдуть, зокрема, засоби ППО;

Швеція — пакет на $28 млн, половину якого спрямують до PURL.

Нагадаємо, за підсумками 35-го засідання "Рамштайну" партнери оголосили близько $4 млрд нової допомоги Україні. Близько $1 млрд через PURL тоді спрямували на ракети PAC-3 для систем Patriot.