Пенсионный фонд Украины 1 июля выплачивает 39 видов соцпомощи вместо органов соцзащиты

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины официально берет на себя функцию по выплате государственных социальных пособий, ранее назначаемых органами социальной защиты населения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПФУ.

Речь идет о 39 видах социальных выплат, среди которых помощь внутренне перемещенным лицам, компенсации пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, выплаты при рождении ребенка, поддержка малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, студентов, детей-сирот, одиноких матерей и т.д.

В список также вошли:

социальные стипендии,

помощь детям, воспитывающимся в многодетных семьях,

временная помощь детям без родительской опеки,

денежное довольствие приемным родителям и патронатным воспитателям,

единовременные компенсации лицам, пострадавшим от взрывоопасных предметов,

помощь лицам с инвалидностью в результате войны,

доплата за работу в зоне отчуждения,

компенсации за недвижимость, утраченной из-за радиоактивного загрязнения,

и многие другие формы государственной поддержки.

Теперь все эти выплаты будут администрироваться и выплачиваться через территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Что важно знать получателям помощи

Если государственная социальная помощь уже назначена органами соцзащиты — ее выплата будет продлена Пенсионным фондом автоматически, без дополнительных заявлений.

Если обращение в органы соцзащиты было подано, но не рассмотрено до 1 июля, решение будет принимать уже Пенсионный фонд.

Заявления по поводу новых назначений социальных выплат теперь следует подавать непосредственно в ПФУ.

В Министерстве социальной политики отмечают, что передача функций должна оптимизировать процесс назначения и выплаты социальных пособий, обеспечить большую прозрачность и цифровизацию процедур, а также уменьшить нагрузку на органы соцзащиты.

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.

Кроме этого, Кабинет министров обновил правила расчета среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на получение государственной социальной помощи. Новые правила могут повлиять на право получения соцвыплат.