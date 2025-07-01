Пенсійний фонд України з 1 липня виплачує 39 видів соцдопомоги замість органів соцзахисту

Із 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно бере на себе функцію з виплати державних соціальних допомог, які раніше призначалися органами соціального захисту населення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ПФУ.

Йдеться про 39 видів соціальних виплат, серед яких допомога внутрішньо переміщеним особам, компенсації постраждалим від Чорнобильської катастрофи, виплати при народженні дитини, підтримка малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, студентів, дітей-сиріт, одиноких матерів тощо.

До переліку також увійшли:

соціальні стипендії,

допомога дітям, що виховуються в багатодітних сім’ях,

тимчасова допомога дітям без батьківського піклування,

грошове забезпечення прийомним батькам і патронатним вихователям,

одноразові компенсації особам, постраждалим від вибухонебезпечних предметів,

допомога особам з інвалідністю внаслідок війни,

доплата за роботу в зоні відчуження,

компенсації за нерухомість, втраченою через радіоактивне забруднення,

та багато інших форм державної підтримки.

Тепер усі ці виплати будуть адмініструватися та виплачуватися через територіальні органи Пенсійного фонду України.

Що важливо знати отримувачам допомоги

Якщо державну соціальну допомогу вже призначено органами соцзахисту — її виплата буде продовжена Пенсійним фондом автоматично, без додаткових заяв.

Якщо звернення до органів соцзахисту було подано, але не розглянуто до 1 липня, — рішення прийматиме вже Пенсійний фонд.

Заяви щодо нових призначень соціальних виплат тепер слід подавати безпосередньо до ПФУ.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що передача функцій має на меті оптимізувати процес призначення й виплати соціальних допомог, забезпечити більшу прозорість і цифровізацію процедур, а також зменшити навантаження на органи соцзахисту.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

Окрім цього Кабінет міністрів оновив правила розрахунку середньомісячного сукупного доходу сімей, які претендують на отримання державної соціальної допомоги. Нові правила можуть вплинути на право отримання соцвиплат.