Пенсионный фонд утвердил новые показатели зарплаты для исчисления пенсий: как выросла сумма

В июне 2026 года средняя зарплата в Украине, учитываемая при исчислении пенсий, выросла до 28 169,69 грн. За полгода показатель увеличился на 6293,63 грн, или на 28,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Динамика за первое полугодие

Согласно обнародованным данным, за первые шесть месяцев 2026 года фиксировался ежемесячный рост этого расчетного показателя.

Помесячная статистика за первое полугодие 2026 года:

январь - 21 876 гривен 06 копеек;

февраль - 22 455 гривен 11 копеек;

март - 23 218 гривен 24 копейки;

апрель – 25 001 гривна 55 копеек;

май - 25 636 гривен 03 копейки;

июнь - 28 169 гривен 69 копеек.

Минимальное значение зафиксировано в январе (21 876,06 грн), а максимальное – в июне (28 169,69 грн). Общий рост средней расчетной заработной платы за шесть месяцев составил более 6,2 тыс. грн.

Напомним, в марте 2026 года ПФУ провел автоматическую индексацию выплат для 9,5 млн. граждан, в результате которой средняя пенсия по стране достигла 7 137,26 грн, а средний размер повышения составил 648,93 грн.