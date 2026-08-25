Пенсійний фонд затвердив нові показники зарплати для обчислення пенсій: як зросла сума

У червні 2026 року середня зарплата в Україні, яку враховують під час обчислення пенсій, зросла до 28 169,69 грн. За пів року показник збільшився на 6 293,63 грн, або на 28,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Динаміка за перше півріччя

Згідно з оприлюдненими даними, упродовж перших шести місяців 2026 року фіксувалося щомісячне зростання цього розрахункового показника.

Помісячна статистика за перше півріччя 2026 року:

січень — 21 876 гривень 06 копійок;

лютий — 22 455 гривень 11 копійок;

березень — 23 218 гривень 24 копійки;

квітень — 25 001 гривня 55 копійок;

травень — 25 636 гривень 03 копійки;

червень — 28 169 гривень 69 копійок.

Мінімальне значення зафіксовано в січні (21 876,06 грн), а максимальне — у червні (28 169,69 грн). Загальне зростання середньої розрахункової заробітної плати за шість місяців склало понад 6,2 тис. грн.

Нагадаємо, у березні 2026 року ПФУ провів автоматичну індексацію виплат для 9,5 млн громадян, у результаті якої середня пенсія по країні досягла 7 137,26 грн, а середній розмір підвищення склав 648,93 грн.