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Пенсійний фонд затвердив нові показники зарплати для обчислення пенсій: як зросла сума

гривні
В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій / Shutterstock

У червні 2026 року середня зарплата в Україні, яку враховують під час обчислення пенсій, зросла до 28 169,69 грн. За пів року показник збільшився на 6 293,63 грн, або на 28,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Динаміка за перше півріччя

Згідно з оприлюдненими даними, упродовж перших шести місяців 2026 року фіксувалося щомісячне зростання цього розрахункового показника.

Помісячна статистика за перше півріччя 2026 року:

  • січень — 21 876 гривень 06 копійок; 
  • лютий — 22 455 гривень 11 копійок; 
  • березень — 23 218 гривень 24 копійки; 
  • квітень — 25 001 гривня 55 копійок; 
  • травень — 25 636 гривень 03 копійки; 
  • червень — 28 169 гривень 69 копійок.

Мінімальне значення зафіксовано в січні (21 876,06 грн), а максимальне — у червні (28 169,69 грн). Загальне зростання середньої розрахункової заробітної плати за шість місяців склало понад 6,2 тис. грн.

Нагадаємо, у березні 2026 року ПФУ провів автоматичну індексацію виплат для 9,5 млн громадян, у результаті якої середня пенсія по країні досягла 7 137,26 грн, а середній розмір підвищення склав 648,93 грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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