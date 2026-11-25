Министерство обороны США ведет предварительные переговоры с автопроизводителями General Motors, Ford Motor и канадским гигантом автокомпонентов Magna International по массовому выпуску комплектующих для военных дронов. Таким образом, Вашингтон стремится привлечь мощные сборочные линии автопрома, чтобы преодолеть дефицит разведывательных и ударных беспилотников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

В Пентагоне планируют закупить миллионы дронов в ближайшие годы, однако у небольших американских производителей беспилотников нет достаточного опыта и мощностей для таких объемов, тогда как Китай более десяти лет доминирует на мировом рынке деталей для БПЛА.

Согласно обсуждаемым сценариям, автокомпании будут поставлять профильным производителям отдельные узлы вроде приводов, двигателей, сенсоров и лидеров — в частности, General Motors взвешивает возможность выпуска моторов для дронов, которые по размеру ближе к двигателям для газонокосилок, чем к автомобильным, а также в Вашингтоне. Lucas, созданный по образцу иранского Shahed.

Сомнения автогигантов и консолидация оборонных заказов

Несмотря на готовность Пентагона предлагать большие средства на фоне прогнозируемого роста годового рынка военных дронов до 20–30 миллиардов долларов, топ-менеджеры автоконцернов реагируют на инициативу администрации Дональда Трампа сдержанно.

Компании опасаются низкой маржинальности выпуска малых одноразовых дронов, нестабильного спроса из-за ежегодного утверждения бюджета Конгрессом, репутационных рисков от производства оружия и политического внимания со стороны демократов после промежуточных выборов, из-за чего Ford традиционно избегает выпуска вооружений и ограничивается снабжением транспорта.

Чтобы заинтересовать промышленность более крупными и более прибыльными контрактами, министр обороны Пит Гегсет осенью создал объединенное командование для консолидации закупок и разработки беспилотников между всеми родами войск, устранив дублирование программ с различными техническими требованиями.

Наибольший интерес среди автогигантов проявляет General Motors, которая ранее в этом году уже подписала соглашение на производство элементов корпуса для ракет ПВО Patriot компании Lockheed Martin и ведет аналогичные переговоры с RTX и L3Harris Technologies, тогда как семейный поставщик автодеталей из Мичигана Lacks Enterprises в апреле приобрел долю в оборонном подряде. 30 производителями дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон заключил рекордное соглашение на 58,6 миллиарда долларов для выпуска ракет в Patriot. Армия США подписала контракт с компанией Lockheed Martin на производство ракет-перехватчиков на фоне истощения американских арсеналов из-за масштабных поставок оружия союзникам и военных операций в Иране и Украине.