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Передача истребителей МиГ-29 Украине: Польша получила альтернативное предложение от одной из стран НАТО

В Минобороны Польши говорят, что у них есть запрос от «одного из союзников» относительно самолетов МиГ-29
В Минобороны Польши говорят, что у них есть запрос от «одного из союзников» относительно самолетов МиГ-29

Заместитель министра обороны Польша Павел Залевский утверждает, что Варшава получила предложение от другого союзника по НАТО о передаче истребителей МиГ-29, стремящихся получить Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал в эфире Radio ZET.

"Однако главными сейчас наши переговоры с Украиной", — подчеркнул замминистра.

Залевский не раскрыл, какая именно страна обратилась в Польшу с таким запросом, однако, как отмечает "Милитарный", среди стран НАТО, кроме Польши, истребители МиГ-29 эксплуатирует только Болгария.

В 2019 году Польша запустила программу модернизации своей военной авиации, заказав первые восемь американских истребителей F-16. Однако пандемия COVID-19 привела к задержкам в поставках самолетов, первые из которых были доставлены в Болгарию только в 2025 году.

Эпопея с передачей Украине польских МиГов

В конце прошлого года Минобороны и Генеральный штаб Войска Польского сообщали о планируемой передаче Украине части МиГ-29, которые остаются на вооружении Воздушных сил Польши.

Эти машины уже солидного возраста — в польской авиации они служат с 1989 года. Сейчас их заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор участвуют в миссиях. МиГи базируются на 22-й базе тактической авиации в Круле-Мальборске.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава   не будет передавать Украине обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Киев, мол, отказался делиться дроновыми технологиями.

Поэтому Варшава решила их постепенно утилизировать, но Украине не передавать.

После этого Косиняк-Камыш сообщил, что "этот вопрос не закрыт". Украина, мол, представила свои предложения по передаче Польше беспилотников в течение ближайших двух лет в обмен на получение истребителей .

Автор:
Светлана Манько