Передача винищувачів МіГ-29 Україні: Польща отримала альтернативну пропозицію від однієї з країн НАТО

Заступник міністра оборони Польща Павел Залевський стверджує, що Варшава отримала пропозицію від іншого союзника по НАТО щодо передачі винищувачів МіГ-29, які прагне отримати Україна.

Як пише Delo.ua, про це він сказав в ефірі Radio ZET.

"Однак головними наразі є наші переговори з Україною", — наголосив заступник міністра.

Залевський не розкрив, яка саме країна звернулася до Польщі з таким запитом, однак, як зазначає "Мілітарний", наразі серед країн НАТО, крім Польщі, винищувачі МіГ-29 експлуатує лише Болгарія.

У 2019 році Польща запустила програму модернізації своєї військової авіації, замовивши перші вісім американських винищувачів F-16. Однак пандемія COVID-19 призвела до затримок у постачанні літаків, перші з яких доставили до Болгарії лише у 2025 році.

Епопея з передачею Україні польських МіГів

Наприкінці минулого року Міноборони та Генеральний штаб Війська Польського повідомляли про заплановану передачу Україні частини МіГ-29, які залишаються на озброєнні Повітряних сил Польщі.

Ці машини вже поважного віку — у польській авіації вони служать із 1989 року. Нині їх замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі беруть участь у місіях. МіГи базуються на 22-й базі тактичної авіації у Крулеві-Мальборському.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Тому Варшава вирішила їх поступово утилізувати, але Україні не передавати.

Після цього Косіняк-Камиш повідомив, що "це питання не закрите". Україна, мовляв, представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.