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Перенос мобильных номеров в марте: какой оператор стал самым популярным
Украинцы все чаще пользуются услугой переноса мобильных номеров на другие операторы (MNP). В марте ею воспользовались более 32 тысяч абонентов.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЕК).
По итогам марта 32 299 украинских абонентов перенесли свои мобильные номера. Лидером по количеству принятых номеров в марте стал lifecell: к нему перешли 18207 абонентов.
Всего с начала действия услуги переноса номеров с мая 2019 года в Украине зафиксировано 992 882 успешных переноса.
НКЭК постоянно анализирует динамику и совершенствует процесс переноса, чтобы сделать его более быстрым, удобным и доступным.
Статистика начала 2025 года свидетельствует о следующем:
- увеличивается количество заявлений на перенос номеров;
- операторы активнее пытаются удержать своих абонентов, предлагая более выгодные условия;
- рынок мобильной связи становится более конкурентным, а потребитель получает больше свободы выбора.
Как перенести номер
Украинцы могут изменить оператора, сохраняя свой номер двумя способами:
- через онлайн-заявку на сайте оператора;
- в фирменных магазинах оператора .
Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:
- Подача заявки на перенос номера.
- Заключение договора и получение новой SIM-карты.
- Использование услуг нового оператора со своим старым номером.
Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.