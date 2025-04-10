Перенос мобильных номеров в марте: какой оператор стал самым популярным

Украинцы все чаще пользуются услугой переноса мобильных номеров на другие операторы (MNP). В марте ею воспользовались более 32 тысяч абонентов.

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Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЕК).

По итогам марта 32 299 украинских абонентов перенесли свои мобильные номера. Лидером по количеству принятых номеров в марте стал lifecell: к нему перешли 18207 абонентов.

Всего с начала действия услуги переноса номеров с мая 2019 года в Украине зафиксировано 992 882 успешных переноса.

НКЭК постоянно анализирует динамику и совершенствует процесс переноса, чтобы сделать его более быстрым, удобным и доступным.

Статистика начала 2025 года свидетельствует о следующем:

увеличивается количество заявлений на перенос номеров;

операторы активнее пытаются удержать своих абонентов, предлагая более выгодные условия;

рынок мобильной связи становится более конкурентным, а потребитель получает больше свободы выбора.

Как перенести номер

Украинцы могут изменить оператора, сохраняя свой номер двумя способами:

через онлайн-заявку на сайте оператора;

в фирменных магазинах оператора .

Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:

Подача заявки на перенос номера. Заключение договора и получение новой SIM-карты. Использование услуг нового оператора со своим старым номером.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.