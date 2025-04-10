Перенесення мобільних номерів у березні: який оператор став найпопулярнішим

Українці все частіше користуються послугою перенесення мобільних номерів на інші оператори (MNP). У березні нею скористалися понад 32 тисячі абонентів.

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Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

За підсумками березня, 32 299 українських абонентів перенесли свої мобільні номери. Лідером за кількістю прийнятих номерів у березні став lifecell: до нього перейшли 18 207 абонентів.

Загалом від початку дії послуги перенесення номерів, з травня 2019 року, в Україні зафіксовано 992 882 успішних перенесень.

НКЕК постійно аналізує динаміку та вдосконалює процес перенесення, щоб зробити його швидшим, зручнішим та доступнішим.

Статистика початку 2025 року свідчить про наступне:

збільшується кількість заяв на перенесення номерів;

оператори активніше намагаються утримати своїх абонентів, пропонуючи вигідніші умови;

ринок мобільного зв’язку стає конкурентнішим, а споживач отримує більше свободи вибору.

Як перенести номер

Українці можуть змінити оператора, зберігаючи свій номер, двома способами:

через онлайн-заявку на сайті оператора;

у фірмових магазинах оператора .

Процедура перенесення не впливає на сервіси, прив’язані до номера, як-от банківські картки чи соцмережі, а сам процес займає лише три кроки:

Подання заявки на перенесення номера. Укладання договору та отримання нової SIM-картки. Користування послугами нового оператора зі своїм старим номером.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.