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Дата публикации

Перерабатывающая промышленность приносит бюджету почти каждую пятую гривну налогов

Гривны
Переработка и торговля обеспечивают более трети налоговых поступлений

Перерабатывающая промышленность осталась крупнейшим источником налоговых поступлений в сводный бюджет Украины: за январь-август на нее пришлось 17,9% всех уплаченных налогов, сборов и других платежей. Вместе с торговлей эти два сектора обеспечили более трети общего объема поступлений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

По сравнению с январем-августом 2025 предприятия перерабатывающей промышленности увеличили уплату на 44,8 млрд грн, или на 18,2%.

На оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автомобилей и мотоциклов пришлось 16,3% всех поступлений. За год уплата налогов в этом секторе выросла на 31,6 млрд. грн., или на 13,5%.

Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование обеспечили еще 11,9%. Поступления по этому направлению увеличились на 30,7 млрд. грн., или на 18,9%.

Финансовый сектор показал самые высокие темпы роста

На финансовую и страховую деятельность пришлось 10,8% от общего объема уплаты.

Среди четырех крупнейших секторов именно здесь налоговые поступления росли быстрее всего — на 25,5% по сравнению с прошлым годом. В денежном исчислении прирост составил 35,7 млрд грн.

В то же время больше дополнительных поступлений в абсолютном измерении обеспечила перерабатывающая промышленность — 44,8 млрд грн.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года перерабатывающая промышленность уже являлась лидером по уплате налогов с долей 17,6%. Тогда отрасль увеличила отчисления в бюджет на 33,5 млрд. грн., или на 19,1%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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