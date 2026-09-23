Переробна промисловість приносить бюджету майже кожну п'яту гривню податків

Переробна промисловість залишилася найбільшим джерелом податкових надходжень до зведеного бюджету України: за січень–серпень на неї припало 17,9% усіх сплачених податків, зборів та інших платежів. Разом із торгівлею ці два сектори забезпечили понад третину загального обсягу надходжень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Порівняно із січнем–серпнем 2025 року підприємства переробної промисловості збільшили сплату на 44,8 млрд грн, або на 18,2%.

На оптову та роздрібну торгівлю, а також ремонт автомобілів і мотоциклів припало 16,3% усіх надходжень. За рік сплата податків у цьому секторі зросла на 31,6 млрд грн, або на 13,5%.

Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування забезпечили ще 11,9%. Надходження за цим напрямом збільшилися на 30,7 млрд грн, або на 18,9%.

Фінансовий сектор показав найвищі темпи зростання

На фінансову та страхову діяльність припало 10,8% загального обсягу сплати.

Серед чотирьох найбільших секторів саме тут податкові надходження зростали найшвидше — на 25,5% порівняно з минулим роком. У грошовому вимірі приріст становив 35,7 млрд грн.

Водночас найбільше додаткових надходжень у абсолютному вимірі забезпечила переробна промисловість — 44,8 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року переробна промисловість уже була лідером зі сплати податків із часткою 17,6%. Тоді галузь збільшила відрахування до бюджету на 33,5 млрд грн, або на 19,1%.