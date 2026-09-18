Перехватчики против скоростных "шахедов": Зеленский сообщил о первых результатах

Две украинские компании успешно прошли боевые испытания перехватчиков, способных уничтожать скоростные российские дроны.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив необходимость как можно быстрее масштабировать производство таких систем.

Перехватчики против реактивных "шахедов"

По словам президента, во время испытаний перехватчикам удалось уничтожить двигавшиеся на высокой скорости российские "шахеды".

"Две компании успешно прошли боевые испытания и были уничтожены вражеские "шахеды", достаточно на высокой скорости они шли", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время детали о новых перехватчиках не разглашаются. В то же время, украинская сторона намерена проанализировать результаты всех испытаний и определить, как ускорить производство и перейти к его масштабированию.

По словам Зеленского, в настоящее время 67 компаний работают над созданием перехватчиков реактивных дронов , а с отдельными производителями уже заключают контракты.

"Эти два примера уже дают оптимизм, какой-то позитив и веру. Но к вере, к оптимизму и ко всему этому еще нужны деньги", - отметил президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В частности, украинская сторона готовит предложения по преодолению дефицита финансирования.

Президент подчеркнул, что Украина работает над поиском необходимых ресурсов для масштабного производства скоростных перехватчиков.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.