Перехоплювачі проти швидкісних "шахедів": Зеленський повідомив про перші результати

Дві українські компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів, здатних знищувати швидкісні російські дрони.

Як пише Dilo, про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши на необхідності якнайшвидше масштабувати виробництво таких систем.

Перехоплювачі проти реактивних "шахедів"

За словами президента, під час випробувань перехоплювачам вдалося знищити російські "шахеди", які рухалися на високій швидкості.

"Дві компанії успішно пройшли бойові випробування, і було знищено ворожі "шахеди", достатньо на високій швидкості вони йшли", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі деталі щодо нових перехоплювачів не розголошуються. Водночас українська сторона має намір проаналізувати результати всіх випробувань і визначити, як прискорити виробництво та перейти до його масштабування.

За словами Зеленського, нині 67 компаній працюють над створенням перехоплювачів реактивних дронів, а з окремими виробниками вже укладають контракти.

"Ці два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші", - зазначив президент.

Окремо Зеленський повідомив, що найближчим часом планує зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед іншого, українська сторона готує пропозиції щодо подолання дефіциту фінансування.

Президент наголосив, що Україна працює над пошуком необхідних ресурсів для масштабного виробництва швидкісних перехоплювачів.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.