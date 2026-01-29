Запланована подія 2

Перезагрузка наблюдательных советов энергетических компаний: сколько кандидатов уже подали заявки?

В феврале завершится перезагрузка наблюдательных советов энергетических компаний. / Pexels

Отбор новых членов наблюдательных советов государственных энергетических компаний, который взможно завершится в феврале, привлек внимание более 350 кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсах на вакантные должности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщения министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева.

Соболев подчеркнул, что перезагрузка наблюдательных советов государственных энергетических компаний продолжается, и уже в феврале они будут окончательно сформированы. Отбор кандидатов на должности членов наблюдательных советов для таких компаний как НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", ОГТСУ, Оператор рынка, Центрэнерго, Укргидроэнерго и Украинские распределительные сети, активизировался.

Что касается НАК "Нафтогаз Украины", то интервью с кандидатами уже состоялись, и сформирован короткий список претендентов. Теперь его должен утвердить Номинационный комитет, после чего будут поданы окончательные кандидатуры в состав наблюдательного совета. По прогнозам, этот процесс должен завершиться в начале февраля.

Для других государственных компаний конкурсы на отбор членов наблюдательных советов продолжаются. Всего на участие подали заявки около 350 кандидатов. Известно, что среди кандидатов есть длинный список соискателей, а отбор уже почти завершен. По словам министра, в ближайшие две недели будет финализирован процесс и с новым руководством будет окончательно сформирован состав наблюдательных советов всех энергетических компаний.

Аудит государственных компаний

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Также сообщалось о перезапуске "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .

Автор:
Ольга Опенько