Перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній: скільки кандидатів вже подали заявки?

Відбір нових членів наглядових рад державних енергетичних компаній, що можливо завершиться у лютому, привернув увагу понад 350 кандидатів, які подали заявки на участь у конкурсах на вакантні посади.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Соболев наголосив, що перезавантаження наглядових рад державних енергетичних компаній продовжується, і вже у лютому вони будуть остаточно сформовані. Відбір кандидатів на посади членів наглядових рад для таких компаній, як НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", ОГТСУ, Оператор ринку, Центренерго, Укргідроенерго та Українські розподільчі мережі, активізувався.

Щодо НАК "Нафтогаз України", то інтерв'ю з кандидатами вже відбулись, і сформовано короткий список претендентів. Тепер його має затвердити Номінаційний комітет, після чого будуть подані остаточні кандидатури до складу наглядової ради. За прогнозами, цей процес має завершитись на початку лютого.

Для інших державних компаній конкурси на відбір членів наглядових рад тривають. Всього на участь подали заявки близько 350 кандидатів. Відомо, що серед кандидатів є довгий список претендентів, а відбір вже майже завершений. За словами міністра, у найближчі два тижні буде фіналізовано процес і з новим керівництвом буде остаточно сформовано склад наглядових рад усіх енергетичних компаній.

Аудит державних компаній

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Також повіомлялось про перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.