Первая за 10 лет: Украина подписала ключевое транспортное соглашение с Марокко

Во время Глобального транспортного форума, состоявшегося 28 июня в Стамбуле, Украина и Королевство Марокко подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Это первое соглашение об автомобильном сообщении со страной Африки. Документ открывает новые возможности развития торговли, логистики и экономического сотрудничества между государствами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

"За 10 лет это первое новое соглашение об автомобильном сообщении с иностранным государством. Соглашение позволяет доставлять грузы автомобильным транспортом в Марокко и импортировать оттуда товары. Соответствующий запрос есть от отечественного бизнеса и перевозчиков", — отметил замминистра Сергей Деркач.

Соглашение определяет правовые и организационные основы осуществления международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозок, предусматривает выдачу разрешений, а также регулирует вопросы транзита. В частности, для выполнения грузовых перевозок предусмотрен обмен разрешениями. Для этого стороны проведут заседание смешанной комиссии.

Регулярное пассажирское сообщение станет возможным после открытия соответствующих маршрутов, нерегулярное после обмена разрешениями.

Напомним, Минразвития анонсировало цифровую революцию в пассажирских перевозках . 80 участников присоединились к обсуждению реформы, цель которой сделать перевозки более доступными, современными и удобными для граждан по всей стране.