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Перша за 10 років: Україна підписала ключову транспортну угоду з Марокко

Сергій Деркач, Амбессамад Каюх
Україна та Марокко підписали угоду про автоперевезення. / Міністерство розвитку громад та територій України

Під час Глобального транспортного форуму, який відбувся 28 червня у Стамбулі, Україна та Королівство Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Це перша угода про автомобільне сполучення з країною Африки. Документ відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між державами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мністерства розвитку громад та територій України.

"За 10 років це перша нова угода про автомобільне сполучення з іноземною державою. Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари. Відповідний запит є від вітчизняного бізнесу та перевізників", — зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Угода визначає правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту. Зокрема, для виконання вантажних перевезень передбачено обмін дозволами. Для цього сторони проведуть засідання змішаної комісії. 

Регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, нерегулярне — після обміну дозволами. 

Нагадаємо, Мінрозвитку анонсувало цифрову революцію у пасажирських перевезеннях. 80 учасників долучилися до обговорення реформи, яка має на меті зробити перевезення доступнішими, сучаснішими та зручнішими для громадян по всій країні.

Автор:
Тетяна Ковальчук