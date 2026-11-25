Две группы отобрали более половины выручки за первый месяц экспорта украинского газа. "ЭСКО-Север", которую связывают с семьей бывшего министра экологии Николая Злочевского, и ДТЭК Рината Ахметова вместе продали за границу газа на €23,2 млн из общих €45,59 млн. Всего в октябре газ экспортировали 29 частных компаний, и продали бы его в 2,1 раза дороже. Об этом говорится в статье " Украина получила избыток газа: сколько можно заработать на экспорте в Европу ", опубликованной на Dilo .

По материалам статьи, крупнейшим продавцом стала группа "ЭСКО-Север": ее компании реализовали 16,1 млн кубометров газа на €13,83 млн. На эту группу пришлось 29,5% от общего объема октябрьских экспортных продаж. Второе место заняла группа ДТЭК, которая продала 12,75 млн кубометров газа на €9,36 млн. Остальные 27 компаний вместе заработали около €22,4 млн. Компанию "ЭСКО-Север" СМИ связывают с семьей экс-министра экологии времен президентства Виктора Януковича Николаем Злочевским.

ДТЭК продавал дешевле всего. Компания выставила газ на первых торгах 15 октября со стартовой ценой €87 за МВт·ч, а продала за €69 — это нижний предел октябрьских сделок.

Сколько заработали добытчики

В октябре 29 частных газодобывающих компаний продали на экспорт 54,5 млн кубометров природного газа. Средневзвешенная цена продажи составила €78,63 за МВтч без НДС. В зависимости от условий отдельных сделок цены колебались от €69 до €90,01 за МВт·ч.

Внутренние котировки по данным консалтинговой компании ExPro на ноябрьский ресурс были около €37,47 за МВт·ч. Поэтому экспортная цена была в 2,1 раза выше внутренней, а разница составляла €41,16 за МВт·ч. В пересчете на весь проданный объем это дает добывателям примерно €24 млн дополнительной выручки по сравнению с продажей того же газа в Украине, подсчитало Dilo. В то же время, это не чистая прибыль. Разница между внутренними и экспортными котировками не учитывает расходы на добычу, транспортировку и выполнение контрактов.

Поименный заработок газодобывающих компаний за ноябрь пока подсчитать невозможно, поскольку экспортные аукционы продолжаются до конца месяца, а Украинская энергетическая биржа (УЭБ) в недельных отчетах раскрывает только общие объемы и цены без названий продавцов. В то же время, по актуальным данным биржи на 25 ноября, в рамках ноябрьской экспортной квоты добыватели уже реализовали около 41,7 млн куб. м природного газа (в том числе 13,24 млн куб. м - за неделю 9-13 ноября и еще 28,5 млн куб. м - в течение 16-20 ноября).

Если объемы и цены останутся на октябрьском уровне, за полный девятимесячный экспортный сезон — с марта по ноябрь — частные добычи могут выручить около €0,4 млрд. Приблизительно €0,2 млрд из этой суммы составит прибавку к внутренней цене.

Хватит ли газа на зиму

Экспорт не угрожает прохождению зимы. Украина начала сезон отбора с самыми большими запасами за последние три года: 15,97 млрд кубометров газа в подземных хранилищах против 13,26 млрд в прошлом году. Это на 1,4 млрд кубометров больше правительственного ориентира в 14,6 млрд, заложенного в базовом сценарии прохождения отопительного сезона.

Объемы экспорта на этом фоне незначительны. За октябрь и ноябрь частные компании могут продать за границу около 110 млн. кубометров газа. Это меньше, чем Украина потребляет за одни холодные зимние сутки. К тому же с 1 декабря по 1 марта экспорт запрещен, а государство может остановить его в любой момент, если увидит угрозу энергетической безопасности.

Главным риском для зимнего баланса остаются российские удары по добывающей инфраструктуре . Поэтому "Нафтогаз", несмотря на высокие запасы, готовит возможность импорта на случай пикового потребления.