В ночь на 25 ноября российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате удара на объекте возник масштабный пожар, его работу остановили.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко.

По его словам, на месте атаки возник масштабный пожар. К ликвидации последствий были привлечены спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за обстрела работу газодобывающего объекта пришлось остановить.

Оценить масштабы разрушений специалисты компании смогут только после того, как разрешит ситуация безопасности. После обследования повреждений определят дальнейшие действия по возобновлению работы.

Федоренко подчеркнул, что российские войска систематически атакуют газодобывающую инфраструктуру Украины, пытаясь сократить добычу газа и оставить украинцев без тепла зимой.

Информации о сроках возобновления работы объекта пока нет.

Напомним, 18 ноября российские войска снова атаковали газовую инфраструктуру "Нафтогаза" на Полтавщине. Тогда специалисты компании оценивали масштабы повреждений в условиях угрозы повторных ударов.

Кроме того, 14 ноября русские беспилотники атаковали еще один объект группы в области. В результате удара возник масштабный пожар.