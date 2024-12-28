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Пилотный проект She Drives: расширена география подготовки женщин-водитель автобусов
В Украине расширена география пилотного проекта She Drives, целью которого является подготовка женщин к работе водительами автобусов. Теперь участие в программе могут принять жительницы областей: Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская, а также города Киев.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Прием заявок продлится до 17 января 2025 года. Программа предусматривает не только получение водительского удостоверения категории D, но и дальнейшее гарантированное трудоустройство в сфере пассажирских перевозок.
Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач подчеркнул, что основная задача инициативы – создание новых рабочих мест для женщин, преодоление гендерных стереотипов в транспортной отрасли и интеграция женщин в профессии, где раньше преобладали мужчины. Пока только около 1% работников пассажирских перевозок в Украине – женщины.
" Ключевая цель проекта — создать новые рабочие места для женщин в сфере пассажирских перевозок, преодолеть стереотипы по транспортным профессиям и интегрировать женщин в гендерно несбалансированные профессии" , — отметил он.
Предлагающий проект
- Бесплатное обучение для женщин, которые хотят получить профессию водитель автобуса.
- Гарантированное трудоустройство после завершения обучения.
- Менторская поддержка специалистов транспортной отрасли.
- Подготовка по европейским стандартам, соответствующим реформе пассажирского транспорта в Украине.
В проекте принимают участие 10 компаний-партнеров, в том числе коммунальные предприятия и крупные транспортные компании. Они будут обеспечивать выпускниц комфортными условиями труда и поддержкой на этапе адаптации.
Кто может принять участие
Участницы должны отвечать следующим критериям:
- Возраст от 21 до 65 лет.
- Размещение в одном из 10 регионов, вовлеченных в проект.
- Водительское удостоверение категории "B", "C", "CE" или "D1" и стаж вождения не менее 3 лет.
- Готовность к обучению (онлайн и офлайн) и обязательное трудоустройство.
Для участия необходимо заполнить анкету по указанной в проекте ссылке.
Сообщается, что инициативу реализует ОО "Фонд институционального развития" при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, структуры ООН Женщины и за финансирование Швеции. Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: [email protected] .
Дефицит рабочих рук: женщин переучивают мужским профессиям
Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.
В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для Правительства на рынке труда.
Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.