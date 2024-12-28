Пилотный проект She Drives: расширена география подготовки женщин-водитель автобусов

В Украине расширена география пилотного проекта She Drives, целью которого является подготовка женщин к работе водительами автобусов. Теперь участие в программе могут принять жительницы областей: Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская, а также города Киев.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Прием заявок продлится до 17 января 2025 года. Программа предусматривает не только получение водительского удостоверения категории D, но и дальнейшее гарантированное трудоустройство в сфере пассажирских перевозок.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач подчеркнул, что основная задача инициативы – создание новых рабочих мест для женщин, преодоление гендерных стереотипов в транспортной отрасли и интеграция женщин в профессии, где раньше преобладали мужчины. Пока только около 1% работников пассажирских перевозок в Украине – женщины.

" Ключевая цель проекта — создать новые рабочие места для женщин в сфере пассажирских перевозок, преодолеть стереотипы по транспортным профессиям и интегрировать женщин в гендерно несбалансированные профессии" , — отметил он.

Предлагающий проект

Бесплатное обучение для женщин, которые хотят получить профессию водитель автобуса.

Гарантированное трудоустройство после завершения обучения.

Менторская поддержка специалистов транспортной отрасли.

Подготовка по европейским стандартам, соответствующим реформе пассажирского транспорта в Украине.

В проекте принимают участие 10 компаний-партнеров, в том числе коммунальные предприятия и крупные транспортные компании. Они будут обеспечивать выпускниц комфортными условиями труда и поддержкой на этапе адаптации.

Кто может принять участие

Участницы должны отвечать следующим критериям:

Возраст от 21 до 65 лет.

Размещение в одном из 10 регионов, вовлеченных в проект.

Водительское удостоверение категории "B", "C", "CE" или "D1" и стаж вождения не менее 3 лет.

Готовность к обучению (онлайн и офлайн) и обязательное трудоустройство.

Для участия необходимо заполнить анкету по указанной в проекте ссылке.

Сообщается, что инициативу реализует ОО "Фонд институционального развития" при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, структуры ООН Женщины и за финансирование Швеции. Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: [email protected] .

Дефицит рабочих рук: женщин переучивают мужским профессиям

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для Правительства на рынке труда.

Напомним, более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только дает женщинам возможность получить водительские права соответствующей категории, но и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.