Пілотний проєкт She Drives: розширено географію підготовки жінок-водійок автобусів

В Україні розширено географію пілотного проєкту She Drives, який має на меті підготовку жінок до роботи водійками автобусів. Тепер участь у програмі можуть взяти мешканки таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернігівська, а також міста Київ.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Прийом заявок триватиме до 17 січня 2025 року. Програма передбачає не лише отримання водійського посвідчення категорії "D", а й подальше гарантоване працевлаштування у сфері пасажирських перевезень.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач підкреслив, що основне завдання ініціативи – створення нових робочих місць для жінок, подолання гендерних стереотипів у транспортній галузі та інтеграція жінок у професії, де раніше переважали чоловіки. Наразі лише близько 1% працівників пасажирських перевезень в Україні – жінки.

"Ключова мета проєкту – створити нові робочі місця для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолати стереотипи щодо транспортних професій та інтегрувати жінок у гендерно незбалансовані професії", – зазначив він.

Що пропонує проєкт

Безкоштовне навчання для жінок, які хочуть отримати професію водійки автобуса.

Гарантоване працевлаштування після завершення навчання.

Менторська підтримка від фахівців транспортної галузі.

Підготовка за європейськими стандартами, що відповідають реформі пасажирського транспорту в Україні.

У проєкті беруть участь 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства та великі транспортні компанії. Вони забезпечуватимуть випускниць комфортними умовами праці та підтримкою на етапі адаптації.

Хто може взяти участь

Учасниці мають відповідати таким критеріям:

Вік від 21 до 65 років.

Проживання в одному з 10 регіонів, залучених до проєкту.

Водійське посвідчення категорії "B", "C", "CE" або "D1" і стаж водіння не менше 3 років.

Готовність до навчання (онлайн та офлайн) та обов’язкове працевлаштування.

Для участі необхідно заповнити анкету за вказаним у проєкті посиланням.

Повідомляється, що ініціативу реалізує ГО "Фундація інституційного розвитку" за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, структури ООН Жінки та за фінансування Швеції. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою: [email protected].

Дефіцит робочих рук: жінок перенавчають чоловічим професіям

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для Уряду на ринку праці.

Нагадаємо, понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок. Цей проєкт не лише дає жінкам можливість отримати водійське посвідчення відповідної категорії, але й забезпечує їхнє подальше працевлаштування в транспортні компанії.