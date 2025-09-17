PlayCity получило первые заявки на выдачу лицензий в сфере азартных игр

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity начинает выдачу лицензий в сфере азартных игр, благодаря которым бюджет дополнительно получит 50 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба PlayCity.

Отмечается, что агентство уже получило первые запросы на выдачу лицензий по трем направлениям:

для онлайн-казино;

для B2B-производителей софта;

для игрового оборудования;

В PlayCity рассчитывают получить от лицензирования участников рынка дополнительные 50 млн. грн. поступлений в бюджет.

Ведомство отмечает, что стремится сформировать прозрачный, цивилизованный рынок азартных игр с четкими правилами и одинаковыми требованиями для всех участников, который должен работать как полноценный сектор экономики, стабильно наполняющий бюджет. Поступления в госбюджет из отрасли будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Кабмин принял новые лицензионные условия для сферы азартных игр, что позволило государственному агентству PlayCity приступить к выдаче новых лицензий.

Про PlayCity

PlayCity - украинское государственное агентство для регулировки рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.

Ранее PlayCity оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок.