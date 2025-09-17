PlayCity отримало перші заявки на видачу ліцензій у сфері азартних ігор

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері азартних ігор, завдяки яким бюджет додатково отримає 50 мільйонів грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба PlayCity

Зазначається, що агенство вже отримало перші запити на видачу ліцензій у трьох напрямах:

для онлайн-казино;

для B2B-виробників софту;

для грального обладнання;

В PlayCity розраховують отримати від ліцензування учасників ринку додаткові 50 млн грн надходжень до бюджету.

Відомство наголошує, що прагне сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників, який має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі будуть спрямовані на посилення обороноздатності країни.

Кабмін ухвалив нові ліцензійні умови для сфери азартних ігор, що дозволило державному агентству PlayCity розпочати видачу нових ліцензій.

Про PlayCity

PlayCity — українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей. Створене 21 березня 2025 року. Воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Працює під контролем Мінцифри України. Є частиною реформи сектору азартних ігор і вважається центральним органом виконавчої влади.

Раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.