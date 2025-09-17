Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Готівковий курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

PlayCity отримало перші заявки на видачу ліцензій у сфері азартних ігор

казино
Фото: Depositphotos

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері азартних ігор, завдяки яким бюджет додатково отримає 50 мільйонів грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба PlayCity

Зазначається, що агенство вже отримало перші запити на видачу ліцензій у трьох напрямах:

  • для онлайн-казино;
  • для B2B-виробників софту; 
  • для грального обладнання;

В PlayCity розраховують отримати від ліцензування учасників ринку додаткові 50 млн грн надходжень до бюджету.

Відомство наголошує, що прагне сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників,  який має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі будуть спрямовані на посилення обороноздатності країни.

Кабмін ухвалив нові ліцензійні умови для сфери азартних ігор, що дозволило державному агентству PlayCity розпочати видачу нових ліцензій. 

Про PlayCity

PlayCity — українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей. Створене 21 березня 2025 року. Воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Працює під контролем Мінцифри України. Є частиною реформи сектору азартних ігор і вважається центральним органом виконавчої влади.

Раніше PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок.

Автор:
Світлана Манько