По запросу Офиса генпрокурора Германия экстрадировала в Украину экс-чиновника налоговой службы

3 марта 2025 на международном пункте пропуска «Краковец» во Львовской области немецкие правоохранители передали работникам Государственного бюро расследований (ДБР) эксзаместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Чиновника разыскивали за совершение ряда преступлений. По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками помог одному из полтавских предприятий уклониться от уплаты почти 1,3 млн. гривен налогов.

"Для этого он инициировал внеплановую проверку предпринимателя по результатам которой был составлен акт с заниженной суммой налоговых обязательств", — говорится в сообщении бюро.

Как выяснили правоохранители, бизнесмен получил налоговое уведомление-решение с заниженным налогом на добавленную стоимость и, соответственно, более низкими штрафными санкциями. Это позволило ему избежать уплаты значительной суммы налогов.

Позже фигурант дела уехал из Украины и находился на территории Германии. По запросу Офиса генерального прокурора компетентные органы ФРГ приняли решение о его экстрадиции.

Экс-чиновник подозревается в пособничестве в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия, а также в пособничестве в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, совершенных группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, 6 3). ). Санкция вышеуказанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства. Злоупотребляя служебным положением, чиновники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 1,5 млрд грн.