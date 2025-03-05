За запитом Офісу генпрокурора Німеччина екстрадувала в Україну експосадовця податкової служби

3 березня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань (ДБР) ексзаступника начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Чиновника розшукували за вчинення низки злочинів. За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

"Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов’язань", — йдеться у повідомленні бюро.

Як з’ясували правоохоронці, бізнесмен отримав податкове повідомлення-рішення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафними санкціями. Це дозволило йому уникнути сплати значної суми податків.

Пізніше фігурант справи виїхав з України та перебував на території Німеччини. За запитом Офісу генерального прокурора компетентні органи ФРН ухвалили рішення про його екстрадицію.

Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Санкція вищевказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства. Зловживаючи службовим становищем, чиновники завдали державному бюджету збитків на майже 1,5 млрд грн.