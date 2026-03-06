Почему цены на бензин в Украине растут: совладелец "Новой почты" встал на защиту АЗС

Соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк выступил в защиту игроков топливного рынка, обвиняемых в необоснованном повышении цен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его сообщение.

По его мнению, главным фактором высокой стоимости горючего является государственная нагрузка, поскольку налоги, включая акциз и НДС, составляют более 50% финальной цены на стелах АЗС.

Поперешнюк также отметил высокое качество услуг украинских АЗС, которые в условиях войны трансформировались в полноценные сервисные хабы с ресторанами и зонами отдыха.

"Наши заправки это уже давно не только бензин, но и ресторан, маркет, туалет, зарядная станция и зона отдыха. Поэтому компании уже жестко конкурируют между собой за клиентов и делают все возможное для снижения цен. Я это знаю, потому что мы работаем с ними, торгуемся, покупаем у них топливо и сражаемся за каждую гривну", - написал он.

Одним из главных препятствий для развития рынка бизнесмен назвал лицензирование розничной и оптовой торговли, искусственно ограничивающее появление новых игроков. По его мнению, именно государственное регулирование создает барьеры для конкуренции.

"Итак, если мы хотим снижения цен и повышения качества топлива и сервисов, нужно дерегулировать рынок и снизить налоговую нагрузку", - отметил полувладелец "Новой почты".

Напомним, Антимонопольный комитет Украины приступил к проверке причин повышения цен на автозаправках в начале марта 2026 года.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что в течение недели цены могут дополнительно подняться еще на 2–3 грн за литр на фоне войны в Иране. В то же время, по его словам, дефицита горючего на рынке нет и в марте не ожидается. Эксперт призвал потребителей не создавать ажиотажного спроса, поскольку оснований для паники пока нет.