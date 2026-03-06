Чому ціни на бензин в Україні зростають: співвласник "Нової пошти" став на захист АЗС

Співзасновник компанії “Нова пошта” Володимир Поперешнюк виступив на захист гравців паливного ринку, яких звинувачують у необґрунтованому підвищенні цін.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на його допис.

На його думку, головним чинником високої вартості пального є державне навантаження, оскільки податки, включаючи акциз та ПДВ, складають понад 50% від фінальної ціни на стелах АЗС.

Поперешнюк також наголосив на високій якості послуг українських АЗС, які в умовах війни трансформувалися у повноцінні сервісні хаби з ресторанами та зонами відпочинку.

"Наші заправки це вже давно не лише бензин, а й ресторан, маркет, туалет, зарядна станція та зона відпочинку. Відтак компанії вже жорстко конкурують між собою за клієнтів і роблять усе можливе для зниження цін. Я це знаю, бо ми працюємо з ними, торгуємося, купуємо в них паливо і бʼємося за кожну гривню", - написав він.

Однією з головних перешкод для розвитку ринку бізнесмен назвав ліцензування роздрібної та оптової торгівлі, яке штучно обмежує появу нових гравців. На його думку, саме державне регулювання створює бар'єри для конкуренції.

"Тож якщо ми хочемо зниження цін і підвищення якості палива та сервісів, потрібно дерегулювати ринок і знизити податкове навантаження", - зазначив піввласник "Нової пошти".

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України розпочав перевірку причин підвищення цін на автозаправках на початку березня 2026 року.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн прогнозує, що протягом тижня ціни можуть додатково зрости ще на 2–3 грн за літр на фоні війни в Ірані. Водночас, за його словами, дефіциту пального на ринку немає і в березні не очікується. Експерт закликав споживачів не створювати ажіотажного попиту, оскільки підстав для паніки наразі немає.