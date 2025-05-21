- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Почти 2 млрд убытков: в Украину экстрадировали подозреваемую по делу о захвате госземель
Бывшую главу киевского областного управления Госгеокадастра, подозреваемую в незаконном завладении более 1,8 млрд грн в эквиваленте государственных земель, экстрадировали в Украину из Германии при содействии польских и немецких правоохранительных органов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Что известно об экстрадиции
Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ при поддержке Офиса Генерального прокурора обеспечили экстрадицию в Украину бывшей руководительнице Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.
Согласно информации Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшей начальнице управления Госгеокадастра в Киевской области Людмиле Приходько.
Ее подозревают в незаконном завладении государственными землями общей площадью более 1 200 гектаров в Фастове и вблизи Киева стоимостью более 1,8 миллиарда гривен.
Экстрадиция стала возможной благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Германии и Польши.
Женщину объявили в международный розыск 5 марта 2024 года, а уже в марте 2025-го она была задержана на территории Германии.
Следователь судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрала для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
В качестве альтернативы определен залог в размере 10 миллионов гривен. В случае внесения этой суммы на подозреваемую будет возложен ряд процессуальных обязанностей.
Что известно о деле
НАБУ и САП завершили расследование по делу о незаконном завладении более 1,2 тыс. га государственных земель в Киевской области стоимостью более 1,8 млрд грн.
Организатор схемы, при поддержке должностных лиц Госгеокадастра, в 2018–2019 годах реализовал механизм выведения земель через участников АТО.
Подозрение объявлено 12 лицам, включая бывших должностных лиц и приближенных к эксуправлению.
В результате принятых мер все земельные участки арестованы, что делает невозможным их застройку или изменение целевого назначения. Это позволило сохранить эти земли в собственности общины.
Кроме того, организатора схемы подозревают и в незаконном завладении 2,24 га лесных угодий на берегу Киевского водохранилища.