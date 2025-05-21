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Майже 2 млрд збитків: в Україну екстрадували підозрювану у справі про захоплення держземель
Колишню очільницю київського обласного управління Держгеокадастру, яку підозрюють у незаконному заволодінні понад 1,8 млрд грн в еквіваленті державних земель, екстрадували до України з Німеччини за сприяння польських та німецьких правоохоронних органів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ( САП).
Що відомо про екстрадицію
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ за підтримки Офісу Генерального прокурора забезпечили екстрадицію до України колишньої керівниці Головного управління Держгеокадастру в Київській області.
Згідно з інформацією Центру протидії корупції, йдеться про колишню начальницю управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.
Її підозрюють у незаконному заволодінні державними землями загальною площею понад 1 200 гектарів у Фастові та поблизу Києва, вартістю понад 1,8 мільярда гривень.
Екстрадиція стала можливою завдяки співпраці з правоохоронними органами Німеччини та Польщі.
Жінку оголосили в міжнародний розшук 5 березня 2024 року, а вже у березні 2025-го вона була затримана на території Німеччини. Передача підозрюваної українським правоохоронцям відбулася на пункті пропуску "Краківець-Корчова".
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрала для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як альтернативу визначено заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. У разі внесення цієї суми на підозрювану буде покладено ряд процесуальних обов’язків.
Що відомо про справу
НАБУ та САП завершили розслідування у справі про незаконне заволодіння понад 1,2 тис. га державних земель у Київській області вартістю понад 1,8 млрд грн.
Організатор схеми, за підтримки посадовців Держгеокадастру, у 2018–2019 роках реалізував механізм виведення земель через учасників АТО.
Підозру оголошено 12 особам, включно з колишніми посадовцями та наближеними до екскерівництва.
У результаті вжитих заходів усі земельні ділянки арештовано, що унеможливлює їх забудову або зміну цільового призначення. Це дозволило зберегти ці землі у власності громади.
Крім того, організатора схеми підозрюють і в незаконному заволодінні 2,24 га лісових угідь на березі Київського водосховища.