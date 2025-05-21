Майже 2 млрд збитків: в Україну екстрадували підозрювану у справі про захоплення держземель

Колишню очільницю київського обласного управління Держгеокадастру, яку підозрюють у незаконному заволодінні понад 1,8 млрд грн в еквіваленті державних земель, екстрадували до України з Німеччини за сприяння польських та німецьких правоохоронних органів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ( САП).

Що відомо про екстрадицію

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ за підтримки Офісу Генерального прокурора забезпечили екстрадицію до України колишньої керівниці Головного управління Держгеокадастру в Київській області.

Згідно з інформацією Центру протидії корупції, йдеться про колишню начальницю управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.

Її підозрюють у незаконному заволодінні державними землями загальною площею понад 1 200 гектарів у Фастові та поблизу Києва, вартістю понад 1,8 мільярда гривень.

Екстрадиція стала можливою завдяки співпраці з правоохоронними органами Німеччини та Польщі.

Жінку оголосили в міжнародний розшук 5 березня 2024 року, а вже у березні 2025-го вона була затримана на території Німеччини. Передача підозрюваної українським правоохоронцям відбулася на пункті пропуску "Краківець-Корчова".

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрала для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як альтернативу визначено заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. У разі внесення цієї суми на підозрювану буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Що відомо про справу

НАБУ та САП завершили розслідування у справі про незаконне заволодіння понад 1,2 тис. га державних земель у Київській області вартістю понад 1,8 млрд грн.

Організатор схеми, за підтримки посадовців Держгеокадастру, у 2018–2019 роках реалізував механізм виведення земель через учасників АТО.

Підозру оголошено 12 особам, включно з колишніми посадовцями та наближеними до екскерівництва.

У результаті вжитих заходів усі земельні ділянки арештовано, що унеможливлює їх забудову або зміну цільового призначення. Це дозволило зберегти ці землі у власності громади.

Крім того, організатора схеми підозрюють і в незаконному заволодінні 2,24 га лісових угідь на березі Київського водосховища.