Почти 20 подпольных игорных заведений ликвидировано под Киевом: изъяты техники на 3 млн грн

казино
Под Киевом разоблачено 18 игорных заведений / БЄБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность 18 нелегальных игорных заведений на территории региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Подпольные игровые залы работали в нежилых помещениях в Фастовском, Белоцерковском, Бучанском, Васильковском и Обуховском районах Киевской области.

Как установило следствие, заведения работали в закрытом режиме, продолжая деятельность даже во время комендантского часа. Доступ к играм предоставлялся исключительно постоянным клиентам по предварительной договоренности с администраторами.

В ходе санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли более 160 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеров и черновых записей. Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 3 миллионов гривен.

В настоящее время продолжается установление полного круга лиц, причастных к организации этого незаконного игорного бизнеса.

Напомним, в октябре   PlayCity заблокировало 33 аккаунта в TikTok   с незаконной рекламой азартных игр. Профили имели более 365 тысяч подписчиков.

В сентябре Delo.ua писало, что PlayCity совместно с компанией Meta заблокировали ряд Instagram-страниц, распространявших нелегальную рекламу азартных игр. Среди них обнаружили аккаунты популярных блоггеров Коли Залипухи и Оли Филевой.

Автор:
Татьяна Бессараб