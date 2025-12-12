Майже 20 підпільних гральних закладів ліквідовано під Києвом: вилучено техніки на 3 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у Київській області викрили та припинили діяльність 18 нелегальних гральних закладів на території регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Підпільні гральні зали функціонували у нежитлових приміщеннях у Фастівському, Білоцерківському, Бучанському, Васильківському та Обухівському районах Київської області.

Як встановило слідство, заклади працювали у закритому режимі, продовжуючи діяльність навіть під час комендантської години. Доступ до ігор надавався виключно постійним клієнтам за попередньою домовленістю з адміністраторами.

У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 160 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 3 мільйони гривень.

Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації цього незаконного грального бізнесу.

Нагадаємо, у жовтні PlayCity заблокувало 33 акаунти в TikTok з незаконною рекламою азартних ігор. Профілі мали понад 365 тисяч підписників.

У вересні Delo.ua писало, що PlayCity спільно з компанією Meta заблокували низку Instagram-сторінок, які поширювали нелегальну рекламу азартних ігор. Серед них виявили акаунти популярних блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.