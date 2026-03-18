Почти 2100 единиц энергетического оборудования поступило в Украину с начала года

По состоянию на 16 марта 2026 в Украину поступило 2095 единиц энергетического оборудования в составе 66 грузов. Общий вес полученной помощи составляет 964,6 тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

На склады хаба Минэнерго были доставлены генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Помощь оказали партнеры из Германии, Литвы, Латвии, Польши, Японии, США и других стран, а также международные организации, в частности UNICEF.

В ближайшее время ожидается поступление еще более 2220 генераторов, 140 трансформаторов и 189 единиц другой техники, в том числе котлы и когенерационные установки.

За отчетный период из составов Министерства энергетики отправили 244 груза гуманитарной помощи весом более 2045 тонн для 97 получателей. В регионы уже отгружено 1282 генератора и 126 единиц котельных и котлов.

Всего с марта 2022 г. при координации ведомства в страну поступило 2096 гуманитарных грузов общим весом 27 380,9 тонн. Из этого объема более 25509 тонн оборудования уже распределено между областями Украины для восстановления и поддержки сетей.

С момента полномасштабного вторжения энергетическую помощь Украине предоставили 38 стран мира. Среди доноров есть государства Европейского Союза, Великобритания, Канада, Республика Корея, США, ОАЭ, Турция и другие партнеры.

Совместная работа по привлечению международной помощи и ее оперативному распределению между энергетическими компаниями продолжается. Это позволяет снабжать регионы необходимыми ресурсами для стабильной работы объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в течение января-февраля 2026 года в Украину поступило более 1963 единиц энергетического оборудования для поддержки критической инфраструктуры. Помощь оказали более 20 стран ЕС и мира .