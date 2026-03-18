Майже 2100 одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року

Станом на 16 березня 2026 року до України надійшло 2095 одиниць енергетичного обладнання у складі 66 вантажів. Загальна вага отриманої допомоги становить 964,6 тонни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

На склади хабу Міненерго доставили генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Допомогу надали партнери з Німеччини, Литви, Латвії, Польщі, Японії, США та інших країн, а також міжнародні організації, зокрема UNICEF.

Найближчим часом очікується надходження ще понад 2220 генераторів, 140 трансформаторів та 189 одиниць іншої техніки, серед якої котли та когенераційні установки.

Упродовж звітного періоду зі складів Міністерства енергетики відправили 244 вантажі гуманітарної допомоги вагою понад 2045 тонн для 97 отримувачів. До регіонів уже відвантажено 1282 генератори та 126 одиниць котелень і котлів.

Загалом з березня 2022 року за координації відомства до країни надійшло 2096 гуманітарних вантажів загальною вагою 27 380,9 тонн. Із цього обсягу понад 25 509 тонн обладнання вже розподілено між областями України для відновлення та підтримки мереж.

З моменту повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 38 країн світу. Серед донорів є держави Європейського Союзу, Велика Британія, Канада, Республіка Корея, США, ОАЕ, Туреччина та інші партнери.

Спільна робота із залучення міжнародної допомоги та її оперативного розподілу між енергетичними компаніями триває. Це дозволяє забезпечувати регіони необхідними ресурсами для стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання для підтримки критичної інфраструктури. Допомогу надали понад 20 країн ЄС та світу.