За 10 месяцев 2026 года в Государственный земельный кадастр внесли сведения о более чем 380 тыс. земельных участков. Всего в системе уже зарегистрировано более 26 млн участков — это около 77% территории Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Госгеокадастра, в упорядоченную геоинформационную систему также перенесли данные из предыдущих локальных систем об участках, на которые ранее выдали государственные акты или заключили договоры аренды, в частности до 2013 года.

Зачем регистрировать земельный участок

После регистрации участок получает кадастровый номер. Он требуется, чтобы оформить право собственности или пользование землей.

Зарегистрировать участок можно, в частности, на основании:

государственного акта о праве собственности или постоянного пользования землей;

сертификата на земельную долю (пай);

решение о разрешении на разработку документации по землеустройству.

Как оформить кадастровый номер

Для регистрации нужно обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю. Он по договору готовит документацию по землеустройству. На это может уйти до шести месяцев.

После подготовки документов инженер подает заявление, документацию и электронный документ через электронный кабинет на портале "Е-Сервисы" Госгеокадастра - e.land.gov.ua. Подать бумажное заявление через ЦНАП нельзя.

Государственный кадастровый регистратор рассматривает заявление в течение 14 календарных дней. Его автоматически выбирает система по принципу случайности. Статус рассмотрения документов инженер может отслеживать в электронном кабинете.

После регистрации участок получает кадастровый номер, а заявитель — бессрочную выписку из Государственного земельного кадастра. Его можно получить онлайн или на бумаге через ЦНАП. Следующий шаг – отдельная регистрация права собственности или пользования землей у регистратора вещных прав.

С октября 2026 за государственную регистрацию земельного участка нужно платить. Документ об оплате будут подаваться вместе с заявлением. Возможность добавлять его через электронный кабинет планируют ввести в 2027 году.

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине было продано более 85,8 тыс. земельных участков общей площадью 233 тыс. га. Средняя цена гектара достигла 70,2 тыс. грн, но для юридических лиц она была значительно выше, чем для физических.