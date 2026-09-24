Почти каждый пятый зарегистрированный в Украине лоббист прекратил деятельность

По данным Национального агентства по предотвращению коррупции, по состоянию на сентябрь 2026 года 207 лоббистов попали в Реестр прозрачности за первый год его работы. Более половины из них — люди, а не компании. Впрочем, почти каждый пятый субъект лоббирования от всех зарегистрированных за год уже прекратил или остановил деятельность. Активными остаются 168 участников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Почти каждый пятый уже "вышел из чата"

Аналитики отмечают, что 207 субъектов лоббирования попали в Реестр прозрачности за год его существования. 52% из них — люди (107 лоббистов), еще 97 или 47% — компании. Также в Реестре есть 3 иностранных представительства: два из США и одно из Польши.

В "Опендатаботе" сообщают, что 39 зарегистрированных лоббистов уже не работают: 33 субъекта прекратили деятельность и полностью отменили статус лоббиста, еще 6 — остановили и могут ее восстановить впоследствии. В общей сложности 168 лоббистов остаются активными в Реестре. Больше среди них компаний — 89, или 53%. Еще 76, или 45% — люди и 3 (2%) — иностранные представительства.

Кто в топе по доходам

По данным аналитиков, возглавляет топ-10 крупнейших по доходу компаний-лоббистов "Арселормиттал Кривой Рог": 32,8 млрд грн дохода за первое полугодие 2026-го. На втором месте компания "Выгодная Покупка" (сеть магазинов "Аврора") - 28,3 млрд грн. Замыкает тройку крупнейших по доходу лоббистов табачная компания "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" с доходом 23,6 млрд грн за первое полугодие 2026 года.

В "Опендатаботе" отмечают, что раз в пол года лоббисты должны отчитываться о своей деятельности — соответственно, за год работы реестра состоялось 2 отчетные кампании. В общей сложности 308 отчетов было представлено за это время: 131 за второе полугодие 2025 года и 177 - в этом году.

132 лоббиста отчитались за второе полугодие 2025 года: 121 — сделали это вовремя, и еще 10 подали отчеты с опозданием.

Лишь один лоббист так и не представил отчет. Теперь его деятельность приостановлена и он должен заплатить штраф.

По результатам первой отчетной кампании НАПК направило в суд 7 материалов об административных правонарушениях. Протоколы составили в отношении 5 человек и руководителей двух компаний.

Во второй отчетной кампании сообщить о своей деятельности за первое полугодие 2026 года было уже 185 лоббистов. Вовремя отчитались 153 из них, еще 24 лоббиста подали отчеты с опозданием. Таким образом, всего отчеты за первое полугодие уже подали 177 из 185 лоббистов.

По результатам второй отчетной кампании НАПК выявило 32 случая нарушения закона. В настоящее время агентство составило 25 протоколов за неподачу или несвоевременную подачу отчетов о лоббировании. 17 материалов уже передано в суд, еще 8 готовятся к передаче.

В отношении еще 7 участников Реестра лоббистов НАПК продолжает собирать доказательства возможного административного правонарушения.

Напомним, после запуска 1 сентября 2025 года Закона о лоббировании и Реестре прозрачности Украина получила первую возможность увидеть, кто и как пытается влиять на государственные решения. Первые лоббисты уже отчитались о своей деятельности в прошлом году. В настоящее время лоббисты вносят в свои отчеты любую прямую или опосредованную коммуникацию с должностными лицами по вопросам, связанным с предметом лоббирования. То есть, такие записи могут касаться как прямых встреч, так и приглашения на конференции или другие публичные мероприятия.

Заметим, большинство компаний в Украине не зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК субъекты лоббирования, а 88% бизнеса нуждаются в дополнительных разъяснениях по закону о лоббировании.

О законе

23 февраля 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о добродетельное лоббирование.

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о лоббизме в Украине, который должен урегулировать деятельность лоббистов и сделать ее более прозрачной. Однако на практике этот законопроект пока не заработал.

1 сентября 2025 года он вступил в силу. Теперь любая деятельность, подпадающая под определение "лоббирования", возможна только при предварительной регистрации в Реестре прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Новый закон предусматривает ряд изменений для бизнеса, в частности :

обязательную регистрацию лоббистской деятельности,

установление правил взаимодействия с органами власти,

требования по представлению регулярных отчетов,

введение санкций в случае нарушения норм.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к коммуникации с государственными органами и усиления внутреннего контроля лоббистской деятельности.

Что такое лоббизм

Лоббизм – это целенаправленное, легальное (или нелегальное) влияние на органы государственной власти и их должностных лиц с целью добиться принятия определенных решений в интересах конкретных лиц, организаций или групп. Эта деятельность подразумевает влияние на разработку и принятие законов, политических, регуляторных или административных решений путем коммуникации и убеждения.

Термин происходит от английского "lobby" (кулуары), где в XIX веке в Британии и США люди ждали в коридорах парламентов, чтобы убедить политиков поддержать их идеи.