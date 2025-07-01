Почти миллион гривен убытков: чиновница машиностроительного завода купила трансформаторы по завышенным ценам

Заместитель главного инженера ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, она приобрела трансформаторы по цене, почти на миллион гривен превышающей рыночную.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

О подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностные лица сообщили 30 июня при процессуальном руководстве Днепровской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следователи выяснили, что при закупке трансформаторов (400кВА, 630кВА, 1000кВА) должностная лицо в интересах одного из ООО сформировала их стоимость, сознательно завысив ее.

Злоупотребляя служебным положением, чиновник определила победителем торгов компанию, которая якобы предложила самую низкую цену, хотя на самом деле она была завышенной. В результате противоправных действий подозреваемого государству нанесен имущественный ущерб в виде чрезмерно уплаченных бюджетных средств на сумму более 968 тыс. рублей. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Готовится в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к завладению средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума.