Мільйон гривень збитків: чиновницю держзаводу підозрюють у закупівлі трансформаторів за завищеними цінами

Заступницю головного інженера ДП “ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова” підозрюють у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, вона придбала трансформатори за ціною, що майже на мільйон гривень перевищує ринкову.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовиці повідомили 30 червня за процесуального керівництва Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідчі з'ясували, що під час закупівлі трансформаторів (400кВА, 630кВА, 1000кВА) посадовиця в інтересах одного із ТОВ сформувала їхню вартість, свідомо завищивши її.

Зловживаючи службовим становищем, посадовиця визначила переможцем торгів компанію, яка нібито запропонувала найнижчу ціну, хоча насправді вона була завищеною. У результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у виді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування. Готується до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру 5 особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.