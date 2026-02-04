- Категория
Почти триллионер: Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $850 млрд
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей капитал пересек отметку в $800 миллиардов.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Forbes.
Это стало возможным после стратегического слияния его ракетостроительного гиганта SpaceX с компанией искусственного интеллекта xAI, что мгновенно увеличило его капитал на $84 млрд до рекордных $852 млрд.
Мега-соглашение
Согласно оценкам Forbes, объединенная компания теперь стоит 1,25 триллиона долларов. В рамках сделки SpaceX была оценена в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд.
После завершения слияния Маск владеет 43% акций нового технологического гиганта, что делает этот актив самым ценным в его портфеле – его стоимость составляет потрясающие $542 миллиарда .
Структура капитала богатейшего человека мира
Несмотря на фокус на космосе и ИИ, Маск сохраняет значительное влияние в других секторах:
- SpaceX (включая xAI): $542 млрд (доля 43%).
- Tesla: $178 млрд (доля 12% акций).
- Опционы Tesla: еще $124 млрд.
- Потенциальный бонус: В ноябре акционеры Tesla одобрили пакет оплаты, который может принести Маску до $1 трлн дополнительных акций, если компания достигнет сверхсложных целей выстрела на Марс (увеличение капитализации в 8 раз за 10 лет).
Почти триллионер
Это уже второе слияние активов "Маска" за последний год (ранее xAI объединили с платформой X). Поскольку Маск выступает одновременно и покупателем, и продавцом в этих сделках, финансовые аналитики задают вопрос об объективности таких гигантских оценок.
В начале года Маск установил новый мировой рекорд: состояние миллиардера взлетело до беспрецедентных $788 миллиардов. Акции Tesla пошли вверх благодаря анонсам бизнесмена о роботизированном такси.
Сейчас он богаче соучредителя Google Ларри Пейджа почти на $578 млрд, что делает его главным кандидатом на звание первого в истории долларового триллионера.
В декабре 2025 года Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Он установил мировой рекорд и приближается к отметке в 1 триллион долларов.