Почти триллионер: Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $850 млрд

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей капитал пересек отметку в $800 миллиардов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Forbes.

Это стало возможным после стратегического слияния его ракетостроительного гиганта SpaceX с компанией искусственного интеллекта xAI, что мгновенно увеличило его капитал на $84 млрд до рекордных $852 млрд.

Мега-соглашение

Согласно оценкам Forbes, объединенная компания теперь стоит 1,25 триллиона долларов. В рамках сделки SpaceX была оценена в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд.

После завершения слияния Маск владеет 43% акций нового технологического гиганта, что делает этот актив самым ценным в его портфеле – его стоимость составляет потрясающие $542 миллиарда .

Структура капитала богатейшего человека мира

Несмотря на фокус на космосе и ИИ, Маск сохраняет значительное влияние в других секторах:

SpaceX (включая xAI): $542 млрд (доля 43%).

$542 млрд (доля 43%). Tesla: $178 млрд (доля 12% акций).

$178 млрд (доля 12% акций). Опционы Tesla: еще $124 млрд.

еще $124 млрд. Потенциальный бонус: В ноябре акционеры Tesla одобрили пакет оплаты, который может принести Маску до $1 трлн дополнительных акций, если компания достигнет сверхсложных целей выстрела на Марс (увеличение капитализации в 8 раз за 10 лет).

Почти триллионер

Это уже второе слияние активов "Маска" за последний год (ранее xAI объединили с платформой X). Поскольку Маск выступает одновременно и покупателем, и продавцом в этих сделках, финансовые аналитики задают вопрос об объективности таких гигантских оценок.

В начале года Маск установил новый мировой рекорд: состояние миллиардера взлетело до беспрецедентных $788 миллиардов. Акции Tesla пошли вверх благодаря анонсам бизнесмена о роботизированном такси.

Сейчас он богаче соучредителя Google Ларри Пейджа почти на $578 млрд, что делает его главным кандидатом на звание первого в истории долларового триллионера.

В декабре 2025 года Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 600 млрд долларов. Он установил мировой рекорд и приближается к отметке в 1 триллион долларов.