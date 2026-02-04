- Категорія
Майже трильйонер: Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд
Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку у $800 мільярдів.
Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Forbes.
Це стало можливим після стратегічного злиття його ракетобудівного гіганта SpaceX із компанією штучного інтелекту xAI, що миттєво збільшило його капітал на $84 мільярди до рекордних $852 мільярди.
Мега-угода
Згідно з оцінками Forbes, об'єднана компанія тепер коштує 1,25 трильйона доларів. У рамках угоди SpaceX було оцінено в $1 трлн, а xAI — у $250 млрд.
Після завершення злиття Маск володіє 43% акцій нового технологічного гіганта, що робить цей актив найціннішим у його портфелі — його вартість становить приголомшливі $542 мільярди.
Структура капіталу найбагатшої людини світу
Попри фокус на космосі та ШІ, Маск зберігає значний вплив в інших секторах:
- SpaceX (включно з xAI): $542 млрд (частка 43%).
- Tesla: $178 млрд (частка 12% акцій).
- Опціони Tesla: ще $124 млрд.
- Потенційний бонус: У листопаді акціонери Tesla схвалили пакет оплати, який може принести Маску до $1 трлн додаткових акцій, якщо компанія досягне надскладних цілей «пострілу на Марс» (збільшення капіталізації у 8 разів за 10 років).
Майже трильйонер
Це вже друге злиття активів Маска за останній рік (раніше xAI об'єднали з платформою X). Оскільки Маск виступає одночасно і покупцем, і продавцем у цих угодах, фінансові аналітики ставлять питання щодо об'єктивності таких гігантських оцінок.
На початку року Маск встановив новий світовий рекорд: статки мільярдера злетіли до безпрецедентних $788 мільярдів. Акції Tesla пішли вгору завдяки анонсам бізнесмена про роботизоване таксі.
Наразі він багатший за співзасновника Google Ларрі Пейджа майже на $578 млрд, що робить його головним кандидатом на звання першого в історії доларового трильйонера.
В грудні 2025 року Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 600 млрд доларів. Він встановив світовий рекорд та наближається до позначки в 1 трильйон доларів.