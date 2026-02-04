Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Майже трильйонер: Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд

Ілон Маск
Злиття SpaceX та xAI зробило Маска найбагатшою людиною / Depositphotos

Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку у $800 мільярдів. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Forbes.

Це стало можливим після стратегічного злиття його ракетобудівного гіганта SpaceX із компанією штучного інтелекту xAI, що миттєво збільшило його капітал на $84 мільярди до рекордних $852 мільярди.

Мега-угода

Згідно з оцінками Forbes, об'єднана компанія тепер коштує 1,25 трильйона доларів. У рамках угоди SpaceX було оцінено в $1 трлн, а xAI — у $250 млрд.

Після завершення злиття Маск володіє 43% акцій нового технологічного гіганта, що робить цей актив найціннішим у його портфелі — його вартість становить приголомшливі $542 мільярди.

Структура капіталу найбагатшої людини світу

Попри фокус на космосі та ШІ, Маск зберігає значний вплив в інших секторах:

  • SpaceX (включно з xAI): $542 млрд (частка 43%).
  • Tesla: $178 млрд (частка 12% акцій).
  • Опціони Tesla: ще $124 млрд.
  • Потенційний бонус: У листопаді акціонери Tesla схвалили пакет оплати, який може принести Маску до $1 трлн додаткових акцій, якщо компанія досягне надскладних цілей «пострілу на Марс» (збільшення капіталізації у 8 разів за 10 років).

Майже трильйонер

Це вже друге злиття активів Маска за останній рік (раніше xAI об'єднали з платформою X). Оскільки Маск виступає одночасно і покупцем, і продавцем у цих угодах, фінансові аналітики ставлять питання щодо об'єктивності таких гігантських оцінок.

На початку року Маск встановив новий світовий рекорд: статки мільярдера злетіли до безпрецедентних $788 мільярдів. Акції Tesla пішли вгору завдяки анонсам бізнесмена про роботизоване таксі.

Наразі він багатший за співзасновника Google Ларрі Пейджа майже на $578 млрд, що робить його головним кандидатом на звання першого в історії доларового трильйонера.

В грудні 2025 року Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили 600 млрд доларів. Він встановив світовий рекорд та наближається до позначки в 1 трильйон доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб