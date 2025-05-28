Почти триста молодых предпринимателей получат 40 млн гривен на заведение собственного дела

Еще 20 украинцев до 25 лет стали победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" по результатам восьмой волны 2025 года. Они получат 3 млн. грн на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы гранты получат 280 молодых предпринимателей на 40 млн грн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Для большинства из них это первый шаг в предпринимательстве и мы помогаем им преодолеть барьеры на этом пути. За грантовые средства молодежь планирует реализовать бизнес-проекты в разных сферах", — отметила первая вице-премьер-министр Украины – министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, победители восьмой волны взяли гранты на открытие кофейни, салона красоты, студии дизайна интерьера, садового центра, планируют производить корпусную мебель на заказ, предоставлять юридические услуги.

Больше грантополучателей восьмой волны программы молодые предприниматели из Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черновицкой областей и города Киева. Среди них 60% женщин и 40% мужчин.

Стоит отметить, что по условиям грантовой программы "Власна справа" для молодежи украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку на получение микрогранта до начала бизнеса. закупку сырья и материалов, аренду помещения.

В течение трех лет предприниматель должен вернуть сумму гранта в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов в процессе бизнес-деятельности.

Напомним, государство инвестировало более 6 миллиардов гривен в развитие малого бизнеса в Украине через программу грантов "Власна справа". В восьмой волне программы 414 украинцев получат гранты на старт или расширение бизнеса на общую сумму 99 млн гривен.