Майже триста молодих підприємців отримають 40 млн гривень на започаткування власної справи

Ще 20 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" за результатами восьмої хвилі 2025 року. Вони отримають 3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми гранти отримають 280 молодих підприємців на 40 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Для більшості з них це перший крок у підприємництві і ми допомагаємо їм подолати бар’єри на цьому шляху. За грантові кошти молодь планує реалізувати бізнес-проєкти в дуже різних сферах", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, переможці восьмої хвилі взяли гранти на відкриття кав’ярні, салону краси, студії дизайну інтер’єру, садового центру, планують виготовляти корпусні меблі на замовлення, надавати юридичні послуги.

Найбільше грантоотримувачів восьмої хвилі програми молоді підприємці з Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернівецької областей та міста Києва. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків.

Варто зазначити, що за умовами грантової програми "Власна Справа" для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця. Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності.

Нагадаємо, держава інвестувала понад 6 мільярдів гривень у розвиток малого бізнесу в Україні через програму грантів "Власна справа". У восьмій хвилі програми 414 українців отримають гранти на старт або розширення бізнесу загальною сумою 99 млн гривень.