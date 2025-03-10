Под утилизацию: в прошлом году 33,5 тысячи авто покинули украинские дороги

В прошлом году, по данным ГСЦ МВД, было выбраковано 33,5 тысяч транспортных средств, что является рекордным показателем. Для сравнения, в 2023 году было списано 20,7 тысяч транспортных средств (ТС), а в 2022 — 12,8 тыс.

Об этом информирует пресс-служба Института исследований авторынка.

Какие авто чаще всего выбраковывали

Выбраковка – это последний этап в жизни автомобиля, после которого транспортное средство больше не может быть зарегистрировано или вновь введено в эксплуатацию. То есть, единственный вариант – это утилизация, или хотя бы переплавка металлических частей конструкции.

Список различных типов транспортных средств, которые в прошлом году навсегда покинули украинские дороги:

Легковые – 24 885 единиц;

Грузовые – 5 568 единиц;

Автобусы — 953 единицы;

Мотоциклы – 909 единиц;

Прицепы – 525 единиц;

Полуприцепы — 439 единиц;

Мопеды – 203 единицы;

Специализированные – 5 единиц;

Квадроциклы – 5 единиц;

Трициклы – 4 единицы.

Причины роста выбраковки в прошлом году

Обращения к ТСЦ МВД по выбраковке транспортных средств в прошлом году были значительно частыми из-за изменения правил мобилизации и необходимости снимать с учета принадлежащих частным владельцам авто.

Многие владельцы подержанных или проданных по доверенности автомобилей также обращались для выбраковки, чтобы избежать последствий новых мобилизационных требований. Кроме того, война и ее последствия также повлияли на количество выбракованных авто, многие из которых были уничтожены в результате вражеских атак.

Картина по регионам

Объемы обращений по выбраковке ТС по регионам зависят от активности авторынка и насыщенности транспортом.

Больше всего заявлений подали в Киевской области — 2 884, на втором месте Киев с 2 707 списанными авто, а на третьем — Днепропетровская область с 2 537 автомобилями.

Рейтинг моделей

Лидером среди выбракованных моделей является копейка — ВАЗ 2101, производство которой началось в 1970 году. Средний возраст этих авто, еще на ходу, составляет 45 лет, а у списанных — 46 лет. Потому тем, что еще ездят, осталось недолго. В прошлом году было списано 1 666” копеек.

Вторым по количеству списанных автомобилей стал ВАЗ 2106, с 1645 единицами, попавшими на металлолом. Хотя модель была выпущена в 1976 году, всего 50 лет назад, средний возраст "живых" машин составляет 36 лет, а средний возраст выбракованных – 38 лет.

Еще один представитель "классического" семейства ВАЗов, модель 2107, также попал к лидерам с 1278 выбракованными автомобилями.

Большинство моделей в списке – это продукция волжского автозавода, за исключением Daewoo Lanos, "ЗАЗ-Таврия", "ГАЗель" и "Москвич-2140".

Напомним, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)