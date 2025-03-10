Під утилізацію: торік 33,5 тисячі авто залишили українські дороги

Минулого року, за даними ГСЦ МВС, було вибракувано 33,5 тисячі транспортних засобів, що є рекордним показником. Для порівняння, у 2023 році було списано 20,7 тисячі транспортних засобів ( ТЗ), а в 2022 — 12,8 тис.

Про це інформує пресслужба Інституту досліджень авторинку.

Які авто найчастіше вибраковували

Вибракування — це останній етап у житті автомобіля, після якого транспортний засіб більше не може бути зареєстрований або знову введений в експлуатацію. Тобто, єдиний варіант — це утилізація, або хоча б переплавка металевих частин конструкції.

Перелік кількості різних типів транспортних засобів, які в минулому році назавжди залишили українські дороги:

Легкові — 24 885 одиниць;

Вантажні — 5 568 одиниць;

Автобуси — 953 одиниці;

Мотоцикли — 909 одиниць;

Причепи — 525 одиниць;

Напівпричепи — 439 одиниць;

Мопеди — 203 одиниці;

Спеціалізовані — 5 одиниць;

Квадроцикли — 5 одиниць;

Трицикли — 4 одиниці.

Причини росту вибракування торік

Звернення до ТСЦ МВС щодо вибракування транспортних засобів торік були значно частішими через зміну правил мобілізації та необхідність знімати з обліку авто, що належать приватним власникам.

Багато власників старих чи проданих за довіреністю автомобілів також зверталися для вибракування, щоб уникнути наслідків нових мобілізаційних вимог. Окрім того, війна та її наслідки також вплинули на кількість вибракуваних авто, багато з яких були знищені внаслідок ворожих атак.

Картина за регіонами

Обсяги звернень щодо вибракування ТЗ по регіонах залежать від активності авторинку та насиченості транспортом.

Найбільше заяв подали в Київській області — 2 884, на другому місці Київ з 2 707 списаними авто, а на третьому — Дніпропетровська область з 2 537 автомобілями.

Рейтинг моделей

Лідером серед вибракуваних моделей є "копійка" — ВАЗ 2101, виробництво якої почалося у 1970 році. Середній вік цих авто, що ще на ходу, складає 45 років, а у тих, що були списані, — 46 років. Тому тим, що ще їздять, залишилось недовго. Минулого року було списано 1 666 "копійок.

Другим за кількістю списаних автомобілів став ВАЗ 2106, з 1 645 одиницями, що потрапили на металолом. Хоча модель була випущена в 1976 році, всього 50 років тому, середній вік "живих" машин складає 36 років, а середній вік вибракуваних — 38 років.

Ще один представник "класичного" сімейства ВАЗів, модель 2107, також потрапив до лідерів з 1 278 вибракуваними автомобілями.

Більшість моделей у списку — це продукція волзького автозаводу, за винятком Daewoo Lanos, "ЗАЗ-Таврія", "ГАЗель" та "Москвіч-2140".

Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).